Право на комплексное развитие участков бывшей промзоны Медведково выставлено на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Начался прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии участков бывшей промышленной зоны Медведково в СВАО. Принимать заявки будут до 18 января следующего года, сам аукцион намечен на 30 января. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, общая площадь участков бывшей промзоны составляет 26,78 гектара. В реализацию проекта планируется вложить почти 61 миллиард рублей, ежегодный бюджетный эффект достигнет почти четырех миллиардов рублей. В созданном городском квартале появится более 11,5 тысячи рабочих мест, сказал он.

Начальная цена лота – 336,37 миллиона рублей. В аукционе могут поучаствовать все желающие, включая региональных инвесторов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участках бывшей промзоны построят свыше 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и соцобъектов, в том числе детсад для 200 детей, школу для 700 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 16 тысяч "квадратов". Также, подчеркнул Гаман, планируется построить жилую недвижимость общей площадью порядка 250 тысяч "квадратов", 25 тысяч "квадратов" из которой – по программе реновации. Он отметил, что на территории бывшей промзоны могут также появиться филиалы банков, кафе, офисы и технопарк.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская добавила, что в будущем городском квартале проложат полный комплекс инженерных сетей и коммуникаций, которые будут обслуживать весь район. Реорганизация промзоны позволит создать комфортные условия для проживания и работы, заключила она.

Ранее сообщалось, что в районе Черемушки реоргранизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Объем вложений в проект может составить более чем 20 миллиардов рублей. После редевелопмента там появится жилье по реновации и другая недвижимость.

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