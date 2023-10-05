Участки в районах Северное Тушино и Куркино реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты реорганизуют по программе комплексного развития территорий три участка в районах Северное Тушино и Куркино на северо-западе столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь участков составляет 2,9 гектара. Они расположены на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев, уточнил Ефимов.

"Объем инвестиций в его реализацию оценивается более чем в четыре миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 168 миллионов рублей. По итогам редевелопмента участков на северо-западе Москвы появится не менее 480 рабочих мест", – заявил вице-мэр.

Заняться проектом сможет городской оператор, правообладатель или инвестор. В настоящее время участки фактически не используются и являются заброшенными "серыми" зонами, добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. На их территории намерены возвести современные жилые комплексы с объектами здравоохранения и культурно-досуговой деятельности.

По его словам, на участках также могут появиться офисы, магазины и организации общественного питания. Площадь недвижимости составит порядка 40 тысяч "квадратов", отметил Гаман.

Программа КРТ призвана создать многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков реализуют жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове появятся новые городские кварталы. В частности, на участке бывшей промзоны Малино в Зеленограде возведут детский сад, центр развития детского творчества, школу, жилые дома, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

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