Жилой квартал по программе КРТ построят в районе Черемушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Неэффективно используемый участок в столичном районе Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий. На его месте построят дома по программе реновации и другую недвижимость, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок площадью 4,78 гектара располагается в Научном проезде. Объем вложений в проект может составить более чем 20 миллиардов рублей. Рядом с территорией располагаются станции метро "Калужская" и "Воронцовская". Новый жилой квартал обеспечат необходимой инфраструктурой. Общая площадь жилья составит 172,3 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, также планируется благоустроить придомовые территории, сделать парковочные места, обустроить детские и спортивные площадки.

"Возведение домов по программе реновации на этом участке позволит переселить в новое комфортное жилье более шести тысяч человек. Мы следим за комплексным подходом к формированию кварталов реновации: первые этажи реновационных домов реализуются под магазины шаговой доступности и точки сервисно-бытовых услуг", – добавил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч рабочих мест создадут по программе КРТ на юго-востоке столицы. Там реорганизуют шесть участков недалеко от станции метро "Некрасовка", построят более 608 тысяч "квадратов" жилья, объекты общественно-деловой и социнфраструктуры, включая детсады и школы. Кроме того, там появятся магазины, фитнес-центры, торговый центр, аптеки и другое.

Более 180 проектов комплексного развития территорий реализуют в столице