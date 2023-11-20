Более 3 тыс рабочих мест создадут по программе КРТ на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемые участки на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Благодаря этому там создадут более 3 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Шесть участков общей площадью 32,52 гектара, расположенных недалеко от станции метро "Некрасовка", входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Согласно проекту решения здесь планируется построить более 608 тысяч квадратных метров недвижимости", – отметил он.

Объем инвестиций в развитие площадок составит более 62 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в свыше чем 1,5 миллиарда рублей. Провести реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор.

"По проекту комплексного развития территорий здесь может быть возведено 483,3 тысячи квадратных метров жилья и 119,04 тысячи квадратных метров социальной и общественно-деловой недвижимости, включая два детских сада для 600 воспитанников и четыре школы для 2,5 тысячи учащихся", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, на данных участках возведут торговый центр, офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, фитнес-центры, аптеки, парикмахерские и кафе. На одной из территорий построят производственно-складской комплекс, площадь которого составит около 6 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на части промзоны Южный порт намерены построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Планируется застройка производственного и общественно-делового назначения.

Также неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе КРТ. На территории построят до 63 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, кафе и рестораны.

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт