Участки в Щукине реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два участка в районе Щукино общей площадью 1,15 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 546 миллионов рублей", – сообщил он, отметив, что реализация проекта даст городу 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2. Реорганизацию территорий сможет провести городской оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что на территории построят до 63 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, кафе и рестораны. Уличное пространство благоустроят.

До этого стало известно, что по программе КРТ в городе реорганизуют участки в районах Северное Тушино и Куркино. Их общая площадь составляет 2,9 гектара. Они расположены на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев.



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