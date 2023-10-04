Часть бывшей промзоны Грайвороново реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица выставит на торги право на реорганизацию части бывшей промзоны Грайвороново, расположенной в Рязанском районе ЮВАО, в четвертом квартале этого года. Решение о ее комплексном развитии приняло правительство. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Площадь территории – 22,56 гектара, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается почти в 38 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект по прогнозам составит более чем 1,1 миллиарда рублей.

Так, в городе появится примерно три тысячи рабочих мест. Участки, которые вошли в проект комплексного развития территории (КРТ), находятся вдоль Окской улицы, недалеко от станций метро "Стахановская", "Окская" и "Кузьминки" и Рязанского проспекта.

На месте автостоянок, устаревших складов и автосервисов возведут новый квартал с современным жильем общей площадью более 241 тысячи квадратных метров, из них 24,17 тысячи "квадратов" построят по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, также планируется возвести более 205 тысяч квадратных метров объектов промышленного и общественно-делового назначения, включая детский сад для 300 воспитанников, логистический комплекс, офисы, школу для 575 учащихся, предприятия сферы торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок в столичном Строгине на пересечении 64-го километра МКАД и Таллинской улицы реорганизуют по программе КРТ на площади 4,78 гектара. Благодаря строительству общественно-деловых объектов на указанном участке будут созданы более 1,1 тысячи мест трудоустройства.

До этого Ефимов рассказал, что неэффективно используемый участок в столичном районе Гольяново реорганизуют по программе КРТ. Он располагается недалеко от станции Московского метрополитена "Щелковская" и Лосиноостровского лесопарка.

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