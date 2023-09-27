Неэффективно используемый участок в Гольянове реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Неэффективно используемый участок в столичном районе Гольяново реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Здесь планируется возвести свыше 87 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в 6,95 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 580 миллионов рублей", – цитирует его пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Благодаря реализации проекта в столице появятся более 1,8 тысячи новых рабочих мест. Городской оператор или инвестор получат возможность построить на территории технопарк площадью до 66 тысяч "квадратов", многофункциональный общественно-деловой центр площадью почти 18,5 тысячи "квадратов и коммунальные объекты, уточнил исполняющий обязанности руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Участок располагается недалеко от станции Московского метрополитена "Щелковская" и Лосиноостровского лесопарка.

До этого стало известно, что по программе КРТ в городе реорганизуют земельный участок в Дмитровском районе. В рамках редевелопмента построят более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. В реализацию проекта инвестируют 17,1 миллиарда рублей.



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