В Москве достроят проблемный корпус МГУСиТ

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В столице планируют возобновить работы на недостроенном корпусе Московского государственного института спорта и туризма. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство объекта началось в 2007 году и продолжалось до 2011 года. Работы приостановили на стадии устройства внутренних инженерных коммуникаций.

"Объект вновь включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы, финансированием обеспечен, проект доработан и на сегодня уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы",– цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До включения в программу были уточнены параметры застройки и внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Москвы. Доработанный проект предполагает реконструкцию ранее возведенного объекта и создание дополнительных учебных аудиторий и кафедр, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В дальнейшем в столице проведут конкурс на генерального подрядчика проекта. Необходимые документы на разрешение строительства уже оформляют.

Ранее стало известно, что на месте долгостроя северо-востоке Москвы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Сначала на территории начали строительство многоэтажного дома, однако из-за жалоб жителей работы приостановили. ФОК на участке планируют возвести в 2024 году.

