Недостроенный институт психиатрии в Москве продадут на торгах

Фото: stroi.mos.ru

На торгах продадут 30-летний недостроенный лабораторный корпус институтов психиатрии и ревматологии Российской академии медицинских наук (РАМН) в Москве госкомпании ДОМ.РФ, сообщает РБК.

В пресс-службе ДОМ.РФ отметили, что госкомпания проведет оценку участка. Затем землю продадут примерно в конце первого – начале второго квартала 2023 года.

Отмечается, что строительство лабораторий институтов по адресу Каширское шоссе, 34–34а, началось в конце 1980-х годов. Возведение было заморожено в 1990-х годах из-за отсутствия финансирования РАМН. Здание построили на 40%, в настоящее время оно заброшено.

Компания ДОМ.РФ ранее планировала продать недострой, однако в 2021 году участок земли был передан Фонду защиты прав дольщиков. Указанный фонд должен был осенью 2021 года определиться с застройкой участка, но этого не произошло.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин заявил, что участок с долгостроем может обойтись покупателю в 1,8–2,2 миллиарда рублей. Кроме того, на указанном участке можно возвести от 130 до 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Затраты на строительство составят порядка 11–14 миллиардов рублей.

"У участка есть ограничения, например, из-за прохождения рядом с ним Каширского шоссе, но место привлекательное – рядом заповедник "Коломенское", в двух шагах – станция метро ("Каширская". – Прим. ред.)", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на торги выставили крупное нежилое помещение в центре столицы. Подвальное помещение площадью 408,9 квадратного метра располагается в Большом Толмачевском переулке. Объект находится недалеко от станции метро "Третьяковская". Помещение расположено в пятиэтажном доме 1907 года постройки. Оно имеет отдельный вход со двора и высокие потолки.

Победитель аукциона сможет использовать его по своему усмотрению. Заявочная кампания на участие в аукционе стартует в первом квартале 2023 года.



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