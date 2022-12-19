Город выставит на торги нежилое помещение в ЦАО площадью 409 квадратных метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставит на торги крупное нежилое помещение в центре столицы, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Речь идет о подвальном помещении в Большом Толмачевском переулке, 4, площадью 408,9 квадратного метра. Уточняется, что объект находится недалеко от станции метро "Третьяковская". Помещение расположено в пятиэтажном доме 1907 года постройки. Оно имеет отдельный вход со двора и высокие потолки.

Победитель аукциона сможет использовать его по своему усмотрению. Заявочная кампания на участие в аукционе стартует в первом квартале 2023 года.

"Город предлагает предпринимателям помещения, расположенные в разных округах столицы. Они отличаются размерами и конфигурацией. Это позволяет представителям бизнеса выбрать тот лот, что подходит именно им", – отметил Гаман.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. В рамках проекта на территории бывшей промышленной зоны Орлово инвестор ООО "ПК "Элитгрупп инвест" возведет новые корпуса мясоперерабатывающего производства. Компания планирует инвестировать в реализацию проекта 1,2 миллиарда рублей. Благодаря расширению производства в городе появится 300 новых рабочих мест.

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