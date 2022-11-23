Более 3,5 млн кв метров недвижимости построили на территории бывших московских промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала года вместо бывших промзон в столице построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"На этих территориях реализуется много проектов, что обеспечивает хороший ввод недвижимости. Только с начала этого года здесь введено в эксплуатацию 87 зданий площадью 3,58 миллиона квадратных метров", – заявил специалист.

В числе сданных объектов – 48 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построены 8 детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и деловых комплексов.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что больше всего объектов были построены на площади бывшего Тушинского аэродрома, промзоны № 56 Грайвороново и № 27 ЗИЛ. Среди новых территорий эксперт выделил промзону № 36 Красный строитель.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко указал на важность реорганизации территории бывших промзон, назвав такие проекты выгодными для городского развития.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские инвестпроекты позволят создать в городе более 16 тысяч рабочих мест. На их реализацию выделят около 160 гектаров земли.

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