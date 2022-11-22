Участок бывшей промзоны Калибр реорганизуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Территорию бывшей промышленной зоны Калибр реорганизуют в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На территории возведут 88 тысяч квадратных метров современного жилья и 26 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов. Объем инвестиций в реорганизацию составит порядка 13 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта в городе появится около 900 рабочих мест.

"Помимо современного жилья, на месте бывшей промышленной зоны будет возведен детский сад на 180 мест, а также спортивный комплекс общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также на территории бывшей промзоны могут появиться магазины у дома и пункты общественного питания.

Общий объем инвестиций в столичную программу реорганизации бывших промзон составит 7 триллионов рублей. Территории модернизируют как за счет инвесторов, так и городских операторов.

В числе первых в столице в 2020 году заключили договор на реорганизацию бывшей промзоны Октябрьское Поле.

Благодаря реализации программы в городе появятся порядка 550 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве также реорганизуют участок бывшей промзоны Малино. Там возведут более 360 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественно-деловые и спортивные объекты. Реализация проекта позволит создать в городе более около 5 тысяч новых рабочих мест.



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