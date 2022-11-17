Москвичам рассказали о реализации 20 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в настоящее время реализуется 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этих территориях появятся современные производства, школы, детские сады, офисы и другие объекты. Благодаря реализации данных проектов в столице появится свыше 71 тысячи новых рабочих мест.

"Город утвердил проекты комплексного развития еще четырех участков, реорганизацией которых займутся городские операторы – Московский фонд реновации жилой застройки, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и акционерное общество "ОЭЗ "Технополис Москва". Таким образом, общее число реализуемых в столице проектов комплексного развития территорий увеличилось до 20", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в развитие участков будет направлено около 633 миллиардов рублей. Там построят 6,8 миллиона "квадратов" недвижимости.

Отмечается, что Московский фонд реновации жилой застройки будет реорганизовывать участки бывших промзон Северянин и Кирпичные улицы. Казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" проведет редевелопмент части бывшей промзоны Западная водопроводная станция, а акционерное общество "ОЭЗ "Технополис Москва" – производственной зоны Алабушево.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, там построят около 600 тысяч "квадратов" недвижимости, что обеспечит городу порядка шести тысяч рабочих мест.

"Инвестиции в проекты оцениваются в 53 миллиарда рублей", – отметил Гаман.

На сегодняшний день проекты комплексного развития территорий реализуют в районах Войковский, Головинский, Дмитровский, Зюзино, Кунцево, Можайский, Нагорный, Отрадное, Печатники, Силино, Соколиная Гора, Солнцево, Текстильщики, Теплый Стан и других.

Всего в проработке находится более 150 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет почти две тысячи гектаров.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон. В их числе – Алтуфьевское шоссе, Вагоноремонт и Северянин. Сообщалось, что реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости и создать примерно 8 тысяч новых рабочих мест.

При этом уточнялось, что часть построенного жилья используют для расселения по программе реновации.

До этого в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что в 2023 году начнется подготовка к строительству на 15 участках бывших столичных промзон и неэффективно используемых территорий. Застроена будет площадь в размере 280,5 гектара.

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