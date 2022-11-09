15 территорий бывших промзон Москвы подготовят к строительству недвижимости в 2023 году

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Подготовка к строительству недвижимости начнется в 2023 году на 15 участках бывших столичных промзон и неэффективно используемых территорий, сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Мы рассчитываем, что в 2023 году на 15 участках общей площадью 280,5 гектара начнется подготовка к строительству. Там планируется возвести 6 миллионов квадратных метров недвижимости", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Эксперт уточнил, что на обновляемых территориях построят жилые комплексы, объекты социальной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительные центры. Кроме того, планируется размещение высокотехнологичных производств.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на этап проектирования и строительно-монтажных работ в ближайшее время выйдут два проекта, которые реализуют городские операторы.

"Скоро городские операторы приступят к проектированию и строительным работам на территории 1 в бывшей промзоне "Южный порт" в районе Печатники и на участке, расположенном на улице Одесская, владение 4-6 в районе Зюзино", – поделился специалист.

По словам Гамана, в "Южном порту" появится высокотехнологичное производство и общественно-деловые объекты. Территорию в Зюзино отведут под современное городское жилье. Ряд объектов также начнут проектировать и строить в бывших промзонах "Кунцево", "Коровино" и "Братцево".

Как сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, всего в столице прорабатывают порядка 150 проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 2 тысячи гектаров. На 16 из них идет активная работа.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что реорганизация промышленных зон столицы позволит создать в городе более 65 тысяч новых рабочих мест. Вложения в проекты суммарно достигнут примерно 580 миллиардов рублей.

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