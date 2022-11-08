Участок в Обручевском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реорганизации неэффективно используемого участка на улице Обручева.

Проект данного решения был опубликован на сайте правительства Москвы.

"Участок находится между улицами Академика Челомея и Архитектора Власова. Площадь территории составляет около девяти гектаров. Сейчас там находятся гаражи, автомойки и автобаза", – рассказал Ефимов.

По словам заммэра, проект реорганизации участка позволит создать новые рабочие места и обеспечить порядка 426 миллионов рублей поступлений в городской бюджет. Инвестиции в проект оцениваются в семь миллиардов рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках комплексного развития территории на улице Обручева планируется построить около 61 тысячи квадратных метров недвижимости.

"В новом квартале построят школу, которую сможет посещать примерно тысяча учеников, и учреждение дошкольного образования для 275 воспитанников. Общая площадь объектов образования превысит 27 тысяч квадратных метров", – рассказал специалист.

На участке также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным комплексов, офисы, отделения банков, кафе и магазины.

Столичная программа комплексного развития территорий направлена на обновление и повторное использование заброшенных или неэффективно используемых земель города. В рамках этого проекта будут созданы около 550 тысяч новых рабочих мест.

В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки новых жилых кварталов в столичном районе Печатники. Речь идет о территории площадью 35,37 гектара, где сейчас размещены устаревшие производственные, коммунальные и складские здания и сооружения.

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