Инвестор при поддержке города построит технопарк в Зюзине – Ефимов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду инвестору земельного участка в районе Зюзино для строительства технопарка. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестор получит в аренду участок на юго-западе столицы и возведет там строительный технопарк площадью 24,7 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в городе появится 200 рабочих мест. Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей", – рассказал он.

Участок под строительство, расположенный по адресу Балаклавский проспект, владение 26, будет предоставлен в аренду на пять лет без проведения торгов, добавил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Инвестором проекта выступит строительная компания, которая занимается производством легких бетонных перекрытий, арматурной закладки для жилых помещений. На новом предприятии она будет выпускать облегченные каркасы для модульного строительства, а также проводить исследования по повышению прочности материалов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ежегодно на базе технопарка будет производиться больше 500 тысяч квадратных метров продукции. Порядка 30% от ее объема планируется отправлять на экспорт, еще часть изделий будут поставлять в регионы РФ.

Реализация проекта будет приносить столичному бюджету свыше 75 миллионов рублей ежегодно.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти приняли решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны Кунцево, расположенного на улице Горбунова. Реорганизацией территории займется городской оператор.

Инвестиции в проект оцениваются в 23,3 миллиарда рублей. Его реализация создаст в городе 4,6 тысячи новых рабочих мест.



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