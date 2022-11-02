Опыт строительства парка "Зарядье" заимствован при создании ТПУ в Москве – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

При создании транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве используется опыт строительства парка "Зарядье". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Опыт, полученный специалистами АО "Мосинжпроект" при создании парка "Зарядье", в части удобной логистики и навигации, уникального благоустройства оказался востребован при создании многих объектов сети ТПУ Москвы", – объяснил Бочкарев.

Как уточнил заммэра, подобные объекты создают и развивают на базе станций Большой кольцевой линии метро.

Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов сообщил, что в рамках ТПУ на базе станции БКЛ "Нагатинский Затон" появятся зоны отдыха, прогулочные маршруты, беговые и велодорожки, а также удобные подходы от метро к автобусным остановкам и парковкам.

На "Марьиной Роще" появились газоны, между которыми укладывают дорожки из гранита, ведущие от станции метро к остановкам наземного транспорта, жилой и деловой застройке.

На станции "Кунцевская", рассказал Кравцов, ТПУ продолжает развитие. Там обустроен амфитеатр, установлены поворотные парковые кресла и качели.

"Можно сказать, что парк "Зарядье" послужил драйвером развития современных многофункциональных общественных пространств в столице. В 2017 году был открыт первый за 70 лет новый парк в центре Москвы, завоевавший многочисленные престижные премии, например "архитектурный Оскар" – MIPIM Awards", – сообщил Кравцов.

Длина БКЛ составит 70 километров. В составе линии будет функционировать 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

До этого сообщалось, что в составе ТПУ "Новогиреево" появятся два технопарка, дата-центр и офисы.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что проект планировки территории рассчитан на 101,7 гектара. Площадь общественной застройки составит 316,1 тысячи квадратных метров.

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