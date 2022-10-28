ГК "Мосинжпроект" вошла в число победителей премии Green Property Awards

Фото: АО "Мосинжпроект"

Группа компаний "Мосинжпроект" победила в трех номинациях независимой отечественной премии Green Property Awards 2022, сообщил генеральный директор компании АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Группа компаний впервые стала номинантом и победителем Green Property Awards – премии, присуждаемой лучшим объектам недвижимости, соответствующим высоким стандартам энергоэффективности и экологичности. Жюри высоко оценило работу "Мосинжпроекта", признав холдинг победителем в номинации "Инжиниринговая компания года", – отметил Юрий Кравцов.

Реализованные с участием холдинга проекты также были удостоены наград: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" признали лучшим спортивным сооружением, а электродепо "Сокол" Московского метрополитена победило в номинации "Объект транспортной инфраструктуры".

Как отметил Юрий Кравцов, победа в премии стала демонстрацией профессиональных возможностей коллектива компании и высокого статуса в сфере строительства.

В то же время заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский подчеркнул, что победа была достигнута благодаря принципам устойчивого развития холдинга, ответственности, проявляемой в отношении экологии, и качеству корпоративного управления.

"При реализации проектов большое внимание уделяется не только их долговечности и надежности в эксплуатации, но также энергосбережению, использованию экоматериалов и качеству формируемой среды", – сообщил Доровский.

В 2022 году членами жюри премии стали топ-менеджеры и ведущие специалисты девелоперских, консалтинговых и управляющих компаний, представители профильных органов власти и другие специалисты. В общей сложности компании оценивали более 50 человек.

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Она является одним из крупнейших холдингов в России. 28 октября "Мосинжпроект" отмечает 64 года со дня основания. Благодаря участию специалистов холдинга в разных проектах было сдано в эксплуатацию свыше 125 километров подземки, более 60 станций, а также порядка 6 000 километров дорог, более 100 мостов и эстакад и других знаковых объектов.

К дате основания компании началась проходка тоннеля между строящимися станциями "Академическая" и "Крымская" Троицкой линии. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что компания принимает участие не только в реализации важных проектов, но и в решении важной задачи по интеграции новых территорий Москвы в транспортный каркас города путем создания новой радиальной линии метро.

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