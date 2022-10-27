Началась проходка тоннеля между "Академической" и "Крымской" Троицкой линии метро

Фото: АО "Мосинжпроект"

Тоннелепроходческий щит "Наталия" начал проходку второго тоннеля между строящимися станциями "Академическая" и "Крымская" Троицкой линии метро. Старт проходки приурочен ко дню основания "Мосинжпроекта" – генерального проектировщика и подрядчика на строительстве новых станций метро, – который отмечается 28 октября, сообщает пресс-служба компании.

"Мероприятие по старту ТПМК состоялось накануне годовщины со дня основания "Мосинжпроекта", который сегодня участвует в реализации ключевых градостроительных программ столицы, в частности в решении важной задачи по интеграции новых территорий Москвы в транспортный каркас города путем создания новой радиальной линии метро", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, трасса строящегося тоннеля пройдет вдоль улицы Дмитрия Ульянова до Новочеремушкинской улицы, далее вдоль Большой Черемушкинской улицы до 5-го Загородного проезда, пересечет Севастопольский проспект и действующую платформу МЦК.

"Тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) "Наталия" предстоит преодолеть больше 2,2 километра пути на глубине около 20 метров. До этого данный щит использовался при строительстве Солнцевской и Большой кольцевой линий метро", – рассказал генеральный директор компании АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Кравцов отметил, что, кроме стартовавшего ТПМК, сегодня на центральном участке Троицкой линии работают еще четыре тоннелепроходческих щита: они прокладывают тоннели между будущими станциями "ЗИЛ" и "Крымская", "Вавиловская" и "Академическая". Перегон с двумя 6-метровыми тоннелями между "Вавиловской" и "Новаторской" уже пройден, а соседний участок линии с пятью станциями – от "Новаторской" до "Мамырей" – готов на две трети, тоннелепроходка на нем полностью завершена.

Что касается "Новаторской", "Тютчевской", "Мамырей", "Университета Дружбы Народов" и "Генерала Тюленева", то на этих станциях сейчас идут монолитные работы, уже вынесены инженерные коммуникации, построены ограждения, отмечает пресс-служба инжинирингового холдинга. Станции будут выполнены в современном стиле с преобладанием геометрии и ярких цветов, но при этом каждая будет иметь собственный облик.

Помимо Троицкой линии, сейчас в столице строятся и проектируется новые Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, ведется работа над продлением других радиальных линий, завершается создание Большого кольца подземки. Всего с участием специалистов холдинга спроектировано, построено и сдано в эксплуатацию свыше 125 километров подземки, более 60 станций, а также порядка 6 000 километров дорог, более 100 мостов и эстакад, множество инженерных сооружений и гражданских объектов. Сегодня ГК "Мосинжпроект" является одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

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