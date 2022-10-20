Три будущие станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" Большой кольцевой линии после завершения строительства станут пересадочными. Об этом напомнил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Со станции "Сокольники" БКЛ можно будет сделать переход на одноименную станцию Сокольнической линии. Пассажиры будущей станции "Рижская" БКЛ смогут перейти на Калужско-Рижскую ветку метро. Со станции "Марьина Роща" БКЛ обустроят переход на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии", – рассказал он.

Кроме того, с "Марьиной Рощи" по земле можно будет перейти на будущую одноименную платформу второго Московского центрального диаметра.

По словам Бочкарева, открытие трех станций северо-восточного участка БКЛ создаст новые транспортные маршруты для пассажиров, благодаря чему те смогут экономить время в пути.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов подробнее коснулся станции "Сокольники" БКЛ. Он отметил, что там создаются удобные переходы, которые позволят распределить пассажиропоток. Один будет расположен в вестибюле станции радиальной ветки метро и вести на станцию БКЛ, другой же будет вести со станции кольцевой линии в торец станции Сокольнической ветки.

Ранее заммэра Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро стимулирует развитие прилегающих территорий. По его словам, инвесторы и девелоперы уже проявляют большой интерес к площадкам, которые находятся около станций БКЛ. На данный момент утвержден проект планировки территорий суммарной площадью 1,9 тысячи гектаров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!