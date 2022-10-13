Собянин: электродепо "Аминьевское" будет достроено к запуску БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин сообщил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Такое заявление мэр столицы сделал в ходе осмотра работ в электродепо.

По словам Собянина, электродепо станет одним из крупнейших в стране.

"Здесь будут трудиться больше 100 тысяч человек, оно будет оснащено самым современным оборудованием. Именно своевременный запуск электродепо позволит в плановом объеме запустить БКЛ, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году, осуществить запуск в начале следующего года", – сообщил мэр Москвы.

Собянин обратил внимание на важность работы электродепо, объяснив, что оно требуется для обслуживания подвижных составов метрополитена. В настоящее время в Московском метрополитене работают 20 электродепо.

"Половина из них – это заново построенные либо реконструированные", – сообщил Собянин.

Председатель совета директоров компании-подрядчика АО "ГК "ЕКС" Максим Крылов рассказал, что при строительстве объекта задействовано около 150 единиц техники и 2 тысячи человек. Работы на территории строящегося электродепо ведутся в круглосуточном формате.

"Площадь застройки составляет около 16 гектаров, больше 100 тысяч квадратных метров сооружений: 57 зданий, более одной тысячи квадратных метров кабеля. Поставленную задачу по вводу электродепо "Аминьевское" к пуску БКЛ считаем возможным, мы ее обеспечим", – сообщил Крылов.

Отмечается, что въезд подвижных составов в электродепо будет осуществляться по соединительным веткам от перегонных тоннелей со стороны станций "Давыдково" и "Аминьевская".

После выхода на проектную мощность в депо будут работать порядка 1 350 человек.

В период с 2024 по 2027 год в Московском метрополитене планируется провести реконструкцию электродепо "Новогиреево" Калининской линии, построить электродепо "Саларьево" Сокольнической линии, а также электродепо в Троицке.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершено на 84%.

По словам вице-мэра, всего на территории депо будут находиться 53 здания, а в строительных работах участвуют более 1 700 специалистов. В результате реализации проекта будет создано 850 рабочих мест.

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