Адресно-инвестиционная программа Москвы 2023–2025 годов будет носить социальный характер

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2023–2025 годы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

АИП включает перечень объектов, строительство и реконструкция которых будет профинансирована из средств городского бюджета. В период с 2023 по 2025 год в Москве планируют построить и ввести в эксплуатацию более 750 объектов, в том числе дома по программе реновации.

Согласно утвержденному списку, за указанный срок власти планируют ввести в эксплуатацию 38,9 километра линий, 18 станций и 2 электродепо Московского метрополитена.

Также будет завершено строительство Большой кольцевой линии. В городе появится новая Троицкая линия метро. В период с 2023 по 2025 год в столице планируют начать строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метрополитена.

В рамках реализации АИП в городе также построят или введут в эксплуатацию:

216,2 километра дорог;

72 искусственных сооружения;

49 пешеходных переходов;

8 поликлиник;

4 больничных корпуса;

1 подстанцию скорой помощи;

62 детских сада и школы;

1 кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Кроме того, в городе появятся парки, объекты культуры и культурного наследия, социальной поддержки населения и другие пространства и постройки.

До этого Сергей Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. Мэр Москвы принял решение об индексации соцвыплат на 10% с 1 января 2023 года.

Согласно заявлению пресс-службы мэра и правительства Москвы, минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров.

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