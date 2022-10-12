Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что бюджет Москвы в 2023 году сохранит социальную направленность. Градоначальник принял решение об индексации соцвыплат на 10% с 1 января 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

"Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Городскую доплату получат более двух миллионов московских пенсионеров", – уточнили в пресс-службе градоначальника.

В проекте городского бюджета на следующий год на меры соцподдержки заложены 591,5 миллиарда рублей. Они предполагают:

доплаты к пенсиям;

льготы по проезду в общественном транспорте;

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;

лекарственное обеспечение.

Правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Отмечается, что он будет социально ориентированным.

"Формирование проекта бюджета осуществлялось исходя из ожидаемых итогов исполнения бюджета 2022 года и прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года", – говорится в материале.

В 2022 году на экономику города повлияли внешние факторы, что привело к определенным трудностям. Однако столичные власти подготовили комплекс мер, направленный на обеспечение устойчивости экономики и ее адаптацию к изменившимся условиям. Необходимо было оказать помощь пострадавшим от санкций отраслям, а также наименее защищенным гражданам.

Проект закона предполагает:

на 2023 год доходы бюджета – с ростом 5,7%, на 2024–2025 годы – с ростом на 8%;

основное увеличение доходов по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль и специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса;

в части расходов бюджет остается программным, социальным и инвестиционным.

развитие здравоохранения;

образование;

транспортную систему;

культурно-туристическую среду;

сохранение культурного наследия;

социальную поддержку жителей.

В 2023 году расходы составят 3,7 триллиона рублей, они предусмотрены на реализацию 13 программ, которые направлены на:Что касается социального бюджета: в 2023 году расходы на социальную поддержку составят половину расходов городского бюджета, или 2,1 триллиона рублей.

Приоритетным остается ход реализации программы "Столичное здравоохранение". Расходы на нее составят 530,5 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 899,4 миллиарда рублей.

Власти города намерены:

завершить реализацию масштабной программы модернизации амбулаторного звена, в рамках которой осуществляется реконструкция 201 здания городских поликлиник;

начать переход на новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи в стационарном звене;

усовершенствовать алгоритмы оказания онкологической помощи;

продолжить реализацию мероприятий по диспансерным обследованиям;

выполнить план по профилактическим прививкам;

внедрить цифровые сервисы в здравоохранение;

продолжить ежемесячные выплаты врачам и медицинским работникам среднего звена.

Бюджет на 2023 год будет ориентирован и на развитие образования (521,4 миллиарда рублей). Главное направление – внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, а также улучшение подготовки к ЕГЭ в старших классах.

В 2023–2025 годах город продолжит совершенствовать доступность и качество услуг в учреждениях социальной сферы. В следующем году бюджетом предусмотрено:

160,3 миллиарда рублей на проведение ремонтов и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений;

87,9 миллиарда рублей на ремонт и переоснащение городских поликлиник и больниц;

26 миллиардов рублей на развитие и укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

2,9 миллиарда рублей на комплексное благоустройство территорий учебных заведений;

12,9 миллиарда рублей на развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

17,3 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

13,3 миллиарда рублей на проведение ремонтов и укрепление материально-технической базы объектов спорта.

В Москве продолжится реализация программы реновации и других жилищных программ. В ближайшие три года будут построены шесть миллионов квадратных метров жилья, в новые квартиры переедут свыше 155 тысяч москвичей.

Инвестиционный бюджет составит 40% расходов всего городского бюджета. Он включает:

адресную инвестиционную программу – 910 миллиардов рублей;

мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования, мероприятия по комплексному развитию районов и другое) – 783,6 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета города на 2023 год составляет 436,2 миллиарда рублей. Его планируется снизить до 218,8 миллиарда рублей в 2024 году, до 17,5 миллиарда рублей – в 2025 году.

Ранее правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на 2023–2025 годы. По предварительным данным, среднегодовой рост ВРП в 2023–2025 годах составит около 2,8–3,3%.

Кроме того, в Москве отслеживается инвестиционная активность. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в основной капитал к концу 2022 года составит 5,3 триллиона рублей. В период с 2023 по 2025 год инвестиции вырастут на 7,2–7,9%, следует из сообщения пресс-службы мэра.



В столичной мэрии сообщили о запланированных доходах городского бюджета

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