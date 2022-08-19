В составе электродепо "Аминьевское" возведут 58 зданий и сооружений

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Специалисты возведут в составе электродепо "Аминьевское" 58 зданий и сооружений, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Ведутся монолитные работы по первому и второму этапам строительства электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания подвижного состава Большой кольцевой линии метро: здесь на территории более 15 гектаров разместится 58 зданий и сооружений", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметил, что общая строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть.

Уточняется, что готовность архитектурно-строительных работ в будущем отстойно-ремонтном корпусе депо на 14 канав оценивается в 55%. В объединенном здании эксплуатационного персонала метро работы выполнены на треть, а в административно-бытовом корпусе завершены на 50%.

Также ведется строительство здания мотодепо, пост электрической централизации, компрессорная станция и тягово-понизительная подстанция, водомерный узел, центральный тепловой пункт и парковый околоток.

Помимо этого, ведутся работы на соединительных ветках в депо "Аминьевское" для подачи подвижного состава на БКЛ метро от камеры съездов между станциями "Аминьевская" и "Давыдково".

Ранее Бочкарев сообщил, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. Планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий и трех электродепо для обслуживания поездов метро.

По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.

До этого стало известно, что в столице начались благоустройственные работы на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Ключевой задачей проекта, по словам Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции "Марьина Роща" БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.