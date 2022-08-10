Большая кольцевая линия метро даст городу больше 6 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Большая кольцевая линия метро даст столице больше шести тысяч рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Уже запущенные участки БКЛ дали городу 4,3 тысячи рабочих мест, а замыкание кольца даст еще 1,8 тысячи мест.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем новые рабочие места в транспортном комплексе. Новые станции, линии и депо – это новые рабочие места", – сказал Ликсутов.
По его словам, в метрополитене трудятся свыше 67 тысяч человек, а всего в московском транспорте – больше 200 тысяч сотрудников.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. Планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий и трех электродепо для обслуживания поездов метро.
По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.
900 тыс пассажиров смогут комфортно пользоваться северо-восточным участком БКЛ
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