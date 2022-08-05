Новый участок Солнцевской линии метро готов на 50%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Готовность нового участка Солнцевской линии столичного метро оценивается в 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Общестроительная готовность участка продления Солнцевской линии, включающего в себя станции "Пыхтино" и "Внуково", а также метромост через реку Ликову, составляет порядка 50%", – говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты на 87% выполнили монолитные работы на станции "Пыхтино". На данный момент там делают гидроизоляцию монолитных конструкций, а в служебных помещениях ведутся архитектурно-отделочные работы.

Глава Стройкомплекса отметил, что на платформе станции "Пыхтино" ведется подготовка к укладке гранита. Также продолжается сварка и монтаж наружных вентиляционных веток, ведется монтаж эскалаторов.

Кроме того, монолитные работы на 43% выполнены на станции "Внуково". Специалисты приступили к отделке служебных помещений, параллельно завершаются земляные работы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. По его словам, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. На Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.

Мэр отметил, что машины круглосуточно прокладывают подземный коридор и укрепляют его, оставляя за собой уже готовый тоннель. Позже рабочим остается лишь проложить рельсы.

До этого Собянин рассказал, что реализация городом масштабных проектов позволила решить проблему транспортного коллапса в Выхине-Жулебине. По его словам, раньше станции "Выхино" приходилось принимать до 400 тысяч пассажиров в сутки, а Рязанский и Волгоградский проспекты находились в постоянных заторах. Благодаря продлению Таганско-Краснопресненской линии метро на три станции удалось более чем вдвое разгрузить "Выхино".

