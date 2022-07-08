Собянин представил изменения Нагатинского Затона по программе "Мой район"

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Сергей Собянин рассказал об изменениях в районе Нагатинский Затон по специальной программе. Об этом он написал на своем сайте.

Мэр Москвы пояснил, что долгое время главной проблемой района была относительная изоляция из-за небольшого количества транспортных маршрутов. В 2023 году в Нагатинском Затоне откроют две станции Большой кольцевой линии метро.

В настоящее время на объектах проводят отделочные работы, монтируют оборудование и благоустраивают прилегающие территории. Кроме того, пешеходный мост через старое русло Москвы-реки, который планируют возвести, позволит жителям Нагатинской набережной, улиц Речников, Судостроительной и Якорной удобно добираться до станции метро "Нагатинский Затон".

Кроме того, в районе запустят новый речной транспорт. Трамваи будут ходить по маршруту Печатники – Автозаводский мост с остановками у причалов "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Коломенская набережная". При этом по маршруту будут ходить новые электрические суда.

Собянин также напомнил, что сейчас от причала Южного речного вокзала можно отправиться в Нижний Новгород, Рязань, Муром и Константиново. После окончания реставрации число таких городов увеличится до 30.

"В трехэтажном здании вокзала разместятся кафе, выставочные зоны, многофункциональный медиазал, ресторан, детские зоны. С открытой крыши можно будет наслаждаться видами на реку и окружающие районы Москвы. Планируем благоустроить прилегающую территорию и набережную, на которой установим зарядные станции для электромобилей и создадим парковки для электросамокатов и велосипедов, чтобы Южный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения для местных жителей", – написал мэр Москвы.

Помимо этого, в жилых кварталах района проводят работы по созданию комфортной городской среды. В частности, удобная пешеходная зона появилась на Коломенской набережной. Также были благоустроены территория от дома 27 до дома 37 на проспекте Андропова, участки на Нагатинской набережной и Судостроительной улице.

В прошлом году в районе открыли новую поликлинику для детей и взрослых с женской консультацией, а скоро завершится реконструкция филиала № 3 детской городской поликлиники № 91. Новые детский сад и школа со стадионом появились на Корабельной улице. В планах находится строительство начальной школы с дошкольным отделением на проспекте Андропова.

Вскоре после реконструкции откроется современный общественный центр "Орбита".

"В результате реализации комплексной программы "Мой район" Нагатинский Затон станет ближе и комфортнее для жизни. Но при этом сохранит своеобразие и неповторимый шарм района с видом на реку", – заключил Собянин.

Ранее Собянин призвал не верить стереотипам о том, что перед большими городами всегда стоят большие проблемы. Последние годы продемонстрировали противоположные тенденции, а именно меньшее потребление энергии в больших городах и меньшее воздействие на экологию. По его мнению, ничего страшного от концентрации населения не происходит, если правильно городом управлять.

