Собянин упростил порядок предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка предоставления торговых мест на межрегиональных ярмарках.
"В 2022–2023 годах при наличии свободных мест любые организации, индивидуальные предприниматели и граждане (в том числе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) получат возможность реализовать свою продукцию в день обращения", – говорится в сообщении.
Желающим получить место на один день на ярмарке необходимо предоставить удостоверение личности, товаросопроводительные документы, документацию о ведении фермерского или личного подсобного хозяйства, занятии садоводством, огородничеством или животноводством. Кроме того, необходимы правоустанавливающие документы на землю.
Также будет расширен круг потенциальных участников межрегиональных ярмарок. Согласно документу, в них смогут участвовать страны СНГ, которые не подпали под санкции РФ.
При этом все реализуемые на ярмарках товары должны соответствовать действующим требованиям качества и безопасности, иметь необходимые разрешения и сертификаты и проходить проверки.
Отмечается, что в настоящее время в Москве расположены 58 площадок для межрегиональных ярмарок, число их посетителей достигает 1 миллиона в месяц.
Ярмарки выходного дня открылись в столице 1 апреля. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.
В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.
"Это наш город": в Москве открылись ярмарки выходного дня
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