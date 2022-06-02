Около 290 точек продажи клубники открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве открылись 286 точек продажи клубники, это на 50% больше, чем в предыдущие годы, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, ягоды будут привозить в столицу из разных регионов России.
"Сейчас в первую очередь она (клубника. – Прим. ред.) пошла с южных регионов – это Ставрополь, Волгоград, есть клубника из Крыма. Ну и по мере созревания клубники в средней полосе она будет появляться на наших публичных точках", – рассказал Немерюк.
Он также отметил востребованность ярмарочных мероприятий из-за повышенного спроса на сезонные ягоды, бесплатного предоставления места продавцам, а также межрегионального сотрудничества и содействия российским фермерам в поиске площадок для сбыта продукции.
Ожидается, что за сезон будут проданы более 10 сортов клубники. Горожане смогут найти ягоды в специальных конструкциях с единой концепцией. Точки по продаже клубники можно посмотреть здесь.
1 апреля в столице открылись ярмарки выходного дня. Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.
В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.
В Москве стартовала продажа клубники
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