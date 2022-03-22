Ярмарки выходного дня возобновят работу в Москве с 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве 1 апреля возобновят работу 60 ярмарок выходного дня. Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Московские ярмарки".
"Наибольшее количество ярмарок выходного дня расположены в Центральном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы, по восемь площадок в каждом округе", – говорится в сообщении.
Самые крупные ярмарки можно найти на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, а также на улицах Дубравной, Тарусской и Новинке. Москвичи предпочитают там покупать свежую продукцию по доступным ценам.
"Каждую неделю более тысячи фермеров и предпринимателей предлагают свои свежие продукты из 40 регионов России на ярмарках выходного дня в Москве. Покупатели могут найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени", – отмечается в сообщении.
Кроме того, продавцы представят молочную, рыбную и мясную продукцию. Каждую неделю жителям столицы будут предлагать свежий натуральный хлеб и кондитерские изделия. При этом все товары проходят проверку и получают соответствующее заключение.
"Только за прошлый год ярмарки выходного дня посетили более 5 миллионов человек, реализовано свыше 36 тысяч тонн продукции", – заключили в пресс-службе ГБУ "Московские ярмарки".
В 2021 году на mos.ru появилась страница, посвященная столичным ярмаркам. Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку, а также увидеть самые необычные ярмарки города. Кроме того, продавцам стала доступна информация о том, как подать заявку на участие в ярмарке.
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