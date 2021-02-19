Круглогодичный рынок откроют в Марьиной Роще

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Марьина Роща появится круглогодичный крытый рынок в рамках программы благоустройства "Мой район". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В районе Марьина Роща откроют круглогодичный рынок – павильон для него возводят на Октябрьской улице (владение 42). Новая торговая площадка разместится в некапитальном, но отапливаемом и вентилируемом здании. Его строят в рамках программы комплексного благоустройства "Мой район". При необходимости павильон можно быстро разобрать и использовать площадку для других городских проектов", – говорится в сообщении.
На рынке москвичи смогут приобрести фермерские продукты шесть дней в неделю с 09:00 до 20:00, кроме понедельника, который будет выделен под санитарный день. Всего же в разных районах Москвы уже открыто свыше 40 подобных круглогодичных рынков, а в 2021 году планируется открыть еще около 20.
"Некоторые из них открыты в составе фестивальных площадок, на территории которых есть также катки в зимний период, роллердромы летом, фестивальные городки, точки общественного питания. В 2021 году планируют открыть еще порядка 20 рынков такого формата", – сообщает администрация города.
Там напомнили, что, помимо круглогодичных рынков, с апреля по декабрь в Москве работают ярмарки выходного дня. На них жители столицы могут приобрести продукты из России и стран Евразийского союза по пятницам, субботам и воскресеньям.
"Также с апреля по декабрь трижды в месяц в московских районах открываются региональные рынки – на них работают представители отдельных регионов. А круглый год в Москве открыты межрегиональные рынки. На них продают товары со всех регионов России, а также из государств – членов Евразийского экономического союза", – рассказали в мэрии.
Ранее продукты ярмарок выходного дня начали доставлять на дом. Сервис открыт на пяти торговых точках, количество которых будет увеличиваться.
"Москва сегодня": еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в столице в течение года
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