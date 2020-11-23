Семь новых межрегиональных ярмарок откроют в Москве по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2020 года в столице планируется открыть семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции. Работы будут проведены по программе "Мой район", сообщает Агентство "Москва".

"До конца года семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции откроют свои двери для москвичей: четыре – на севере столицы и по одной – в Южном и Западном административных округах, а также в Зеленограде", – рассказали в пресс-службе программы.

Сейчас такие торговые павильоны есть в Алтуфьевском районе и в Южном Тушине. Здесь можно приобрести продукцию из Астраханской, Брянской, Воронежской и других областей России. Ярмарки в шаговой доступности рассматриваются как более безопасная торговая точка по сравнению с супермаркетами или крупными торговыми центрами.

По словам представителя программы "Мой район", в павильонах размещены санитайзеры. Посетителей обязывают носить индивидуальные средства защиты.

Ярмарки рассчитаны на шестидневную работу – со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. По всему городу расположены 36 подобных межрегиональных точек. В сентябре такая ярмарка появилась на Ореховом бульваре в Зябликове.

