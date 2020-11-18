Жители европейских городов остались без рождественских ярмарок из-за COVID-19

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В Европе массово отменяют традиционные рождественские ярмарки и карнавалы. Причиной становятся ограничения, вызванные пандемией коронавируса, передает РИА Новости.

В Праге объявили локдаун, который недавно продлили до 21 ноября. В центре города закрыты кафе и рестораны, ранее популярные у туристов, хотя еда продается навынос.

Работают в Праге магазины первой необходимости, в том числе продуктовые и с бытовой химией. Посещать их можно до 21:00 из-за комендантского часа. Закрыты торговые точки и в воскресенье.

По словам проживающей в городе гида Ульяны, в столице Чехии не будут проводить рождественские фестивали. На данный момент праздничные товары можно купить на фермерских рынках, но на месте еда запрещена.

В Париже ранее ввели систему цифровых пропусков, аналогичную той, что была в Москве. Карантин тут сохранится до начала декабря. Вследствие этого закрыты кафе, рестораны и магазины не первой необходимости, а гулять можно не больше часа и в пределах одного километра от дома.

По мнению гида по Парижу Киры Поти, насчет праздников мнения французов разделились. Некоторые считают, что Рождество придется провести дома, другие рассчитывают на смягчение ограничений в праздники и последующий новый локдаун.

Ограничения есть и в Великобритании. Они установлены до 2 декабря, но, по словам местных жителей, достаточно противоречивы. Например, нельзя приглашать гостей домой, но разрешено – домработниц и нянь.

В стране работают магазины первой необходимости (и некоторые кафе, которые доказали, что торгуют подобными товарами), но учреждения культуры по-прежнему остаются на карантине.

В Италии сейчас действует система деления страны на "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в каждой из которых свои ограничения, помимо национальных. Похожего принципа придерживаются в Испании – каждый регион имеет право "доограничить" те или иные аспекты общественной жизни из-за коронавируса.

Кроме того, часть стран практикует полный карантин. В Греции его ввели с 7 ноября, и будет действовать на протяжении трех недель. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис призвал сограждан тем самым обеспечить спокойный декабрь. На полный локдаун решились и в Австрии – его установили с 17 декабря.

