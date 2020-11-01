Великобритания вводит строгий карантин из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Правительство Великобритании приняло решение ввести строгий карантин из-за роста числа случаев заражений коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что ограничения начнут действовать с 5 ноября. Введение новых мер анонсировал британский премьер Борис Джонсон.
Он отметил, что с 12 октября в стране была введена трехуровневая система местных локдаунов.
"Ученые убеждали правительство ужесточить меры и ввести полный карантин, чтобы прервать цепочку заражений. Правительство согласилось, что принятых мер недостаточно и после долгой дискуссии согласилось ужесточить ограничения", – сообщил Джонсон.
Он пояснил, что в Англии коронавирус распространяется очень быстро. Воплощается в реальность самый пессимистичный сценарий, высказанный государственными научными советниками.
"При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет. <...> Сейчас настало время принять меры", – пояснил Джонсон.
По решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. При этом они смогут продавать еду и напитки на вынос или с доставкой.
"Все магазины, не торгующие товарами жизненной необходимости, объекты развлечений и отдыха будут закрыты", – заявил Джонсон.
Жителям Англии станут недоступны заграничные поездки. Также правительство рекомендует временно отказаться от перемещений внутри страны.
Свою работу продолжат промышленное производство, строительная сфера и суды. В школах и университетах продолжат обучение с соблюдением мер безопасности.
"Запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе", – сказал Джонсон.
Отмечается, что гражданам не запретят гулять и проводить индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. При этом службы в храмах проводиться не будут.
"Мы продолжаем практиковать прагматичный подход и действуем в зависимости от ситуации. Я хотел бы поблагодарить миллионы людей, кто соблюдает рекомендации и живет в условиях ограничений", – заключил Джонсон.
Полный свод новых ограничений будет опубликован во вторник, 3 ноября.
Ранее Бельгия вновь ввела жесткий карантин из-за COVID-19. В стране закрыли непродуктовые магазины и продлили школьные каникулы.
Бельгия снова ввела жесткий карантин
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