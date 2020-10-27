Турция может закрыться для туристов из-за коронавируса

21:29
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Власти Турции рассматривают возможность ограничения международных поездок из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Страну могут закрыть для туристов в ноябре или декабре, сообщает издание Daily Hürriyet.
Предполагается, что ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула. Также планируется ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей и ввести комендантский час по выходным.
Введение новых мер обсудят на заседании научного совета министерства здравоохранения страны 28 октября.
Ранее власти Словении запретили гражданам в течение недели покидать районы своего проживания в рамках ужесточения мер против коронавируса. До этого Минздрав Словении на 14 дней отменил оказание всей несрочной медпомощи.
Правительство Чехии, в свою очередь, ввело запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00. Выйти из дома можно, если речь идет о срочной рабочей поездке или же для исполнения обязанностей, касающихся наведения порядка и оказания медпомощи.
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