Турция может закрыться для туристов из-за коронавируса

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Власти Турции рассматривают возможность ограничения международных поездок из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Страну могут закрыть для туристов в ноябре или декабре, сообщает издание Daily Hürriyet.

Предполагается, что ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула. Также планируется ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей и ввести комендантский час по выходным.

Введение новых мер обсудят на заседании научного совета министерства здравоохранения страны 28 октября.

Ранее власти Словении запретили гражданам в течение недели покидать районы своего проживания в рамках ужесточения мер против коронавируса. До этого Минздрав Словении на 14 дней отменил оказание всей несрочной медпомощи.

Правительство Чехии, в свою очередь, ввело запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00. Выйти из дома можно, если речь идет о срочной рабочей поездке или же для исполнения обязанностей, касающихся наведения порядка и оказания медпомощи.