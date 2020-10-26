В Словении запретили гражданам покидать свои районы из-за COVID-19

19:37
Фото: AP Photo
Власти Словении запретили гражданам покидать районы своего проживания в рамках ужесточения мер против коронавируса, сообщает РИА Новости.
Запрет ввели на одну неделю. До этого Минздрав Словении на 14 дней отменил оказание всей несрочной медпомощи и сообщил, что к борьбе с инфекцией могут подключиться сотрудники коммерческих учреждений медицины и медики на специализации.
С минувшего понедельника в Словении действует комендантский час с 21:00 до 6:00 утра. Запрещены все массовые мероприятия и церемонии, включая церковные службы и частные празднования.
Нарушителям грозит штраф от 400 до 4000 евро. Границы Словении и транзит через нее пока остаются открытыми.
За последние сутки в стране выявлено 1 113 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 24 063 человека. За прошедшие 24 часа умерли семь пациентов, всего скончались 248 инфицированных.
Ранее введение новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса одобрили в Испании. В рамках режима повышенной готовности вводится запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00.
Региональные власти могут немного изменить временные интервалы. Кроме того, "комендантский час" не распространяется на Канарские острова.
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