В Испании из-за пандемии вводят новые ограничительные меры

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Введение новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса одобрили в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Педро Санчеса.

Он отметил, что в силу вступает режим повышенной готовности, который вводит запрет на свободное передвижение людей с 23:00 до 06:00. Также Санчес отметил, что региональные власти могут немного изменить временные интервалы. Кроме того, "комендантский час" не распространяется на Канарские острова.

Санчес подчеркнул, что предложение заключается в продлении режима повышенной готовности до 9 мая. Он обратился к парламентским группам с просьбой поддержать данную меру. Также премьер-министр отметил, что автономные сообщества "смогут принимать решения о введении ограничений на въезд и выезд со своих территорий".

По мнению Санчеса, введение комендантского часа позволит снизить скорость распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее проект закона о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране одобрило национальное собрание Франции. Продлить режим ЧС в стране могут до 16 февраля 2021 года.