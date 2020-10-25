Москвичей, скрывших результаты тестов после загранпоездок, оштрафовали на 1,8 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора выписали штрафы почти на 1,8 миллиона рублей горожанам, которые вернулись из зарубежных поездок и не внесли результаты своих тестов на коронавирус в базу данных портала госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор направил москвичам, не выполняющим установленные требования, 2 313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. В результате было составлено 1 638 протоколов.

Административные материалы в отношении 1 095 граждан уже направили в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 789 000 рублей.

В Москве пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР можно не только в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках.

Несмотря на это, более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, по-прежнему не вносят результаты тестирования в ЕПГУ в течение трех дней после прилета.

Ранее сообщалось, что прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Тест на коронавирус туристы должны пройти в течение трех дней с момента прибытия.

Также россиянам, которые приезжают из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг. В течение трех календарных дней в нее необходимо загружать результаты тестирования на COVID-19.

