Москвичам напомнили о необходимости сдачи тестов на COVID-19 по прибытии из-за рубежа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 1 августа за границей побывали более 132 тысяч москвичей. Из них 2,2% по прилете не отчитались о результатах теста на COVID-19, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Это выяснилось при сверке анкет, заполненных на борту самолета, с данными портала госуслуг, уточнили в ведомстве.
Гражданам направили более тысячи уведомлений о явке на составление протокола об административном правонарушении. Всего составлено 546 протоколов, предусматривающих наложение административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.
В ведомстве напомнили, что прилетевшие из-за рубежа должны заполнить анкету на борту самолета до прибытия и пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия, после чего внести данные на портале госуслуг.
Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.
По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.
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