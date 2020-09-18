Москвичам напомнили о необходимости сдачи тестов на COVID-19 по прибытии из-за рубежа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 августа за границей побывали более 132 тысяч москвичей. Из них 2,2% по прилете не отчитались о результатах теста на COVID-19, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Это выяснилось при сверке анкет, заполненных на борту самолета, с данными портала госуслуг, уточнили в ведомстве.

Гражданам направили более тысячи уведомлений о явке на составление протокола об административном правонарушении. Всего составлено 546 протоколов, предусматривающих наложение административного штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что прилетевшие из-за рубежа должны заполнить анкету на борту самолета до прибытия и пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней со дня прибытия, после чего внести данные на портале госуслуг.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.

По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.