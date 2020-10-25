Во Франции одобрен законопроект о продлении режима ЧС из-за COVID-19

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Проект закона о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране одобрен национальным собранием Франции. Об этом сообщает Franceinfo.

Продлить режим ЧС в стране могут до 16 февраля 2021 года. Документ могут окончательно принять в начале ноября. Действующий режим санитарного чрезвычайного положения во Франции завершится 30 октября.

В первом чтении проект поддержал 71 депутат, против выступили 35 человек.

Ранее стало известно, что Бриджит Макрон будет соблюдать карантин после контакта с заболевшим COVID-19. В соответствии с рекомендациями санитарных властей ей необходим период изоляции в семь дней.