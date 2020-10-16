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В мире

21:07

Власти Бельгии на месяц закроют кафе и рестораны из-за коронавируса

за рубежом

Фото: ТАСС/ЕРА/STEPHANIE LECOCQ

Правительство Бельгии приняло решение закрыть все кафе и рестораны в стране на фоне ситуации с распространением COVID-19. Ограничения на работу заведений вступят в силу с 19 октября, заявил местному телеканалу RTBF министр по вопросам мобильности Жорж Гилкине.

В начале октября в Бельгии ужесточили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате были закрыты бары и кафе, однако только в Брюсселе. Теперь же эта мера вводится по всей стране, ограничения будут действовать месяц.

Также сообщается, что в Бельгии вводится комендантский час с полуночи до 5 утра. Информацию подтвердил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

Ранее комендантский час был объявлен в некоторых регионах Франции. Президент страны отмечал, что такая мера будет действовать порядка четырех недель минимум.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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