Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде регионов Франции

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Фото: ТАСС/Gonzalo Fuentes/EPA
Власти Франции с 17 октября вводят комендантский час в отдельных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", – объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Отмечается, что ограничения коснутся "красных" зон – территорий с наиболее высоким уровнем распространения COVID-19.
Комендантский час вводится на период с 21:00 до 6:00 по местному времени. По словам французского лидера, такая мера будет действовать порядка четырех недель минимум.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 октября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом во Франции составляет 820 017 человек. Общее число умерших – 33 056 человек.
Российское министерство иностранных дел ранее обратилось к россиянам с просьбой осмысленно планировать поездки за рубеж. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили о возможном усилении карантинных мер в ряде стран мира.
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