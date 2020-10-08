МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство иностранных дел РФ обратилось к россиянам с просьбой осмысленно планировать поездки за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.
"В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов странах, хотели бы обратиться с просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, в ряде стран возможно усиление карантинного режима. Захарова отметила, что общее число случаев коронавируса на 7 октября 2020 года составляло уже более 36 миллионов по миру и вторая волна болезни может сказаться на этом числе в большую сторону.
Ситуация с коронавирусом в Европе и в мире осложняется. Так, 8 октября в Германии зарегистрировали антирекорд новых случаев COVID-19. За сутки диагноз подтвердили у 4 058 жителей страны.
В Брюсселе, столице Бельгии, местные власти потребовали на ближайший месяц закрыть кафе и бары. Профилактические меры вступили в силу с 8 октября. Данная мера рассматривается как способ остановить распространение коронавируса.
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