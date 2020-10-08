В Германии зарегистрирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19

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Фото: AP Photo/Michael Probst
В Германии за сутки коронавирус был выявлен у 4 058 жителей, что на 1 200 человек больше, чем ранее. Данный показатель стал очередным антирекордом по заболеваемости в стране. В Институте Роберта Коха сообщили, что за 24 часа от болезни скончались 16 человек.
Уточняется, что в конце марта и начале апреля в ФРГ были отмечены самые высокие темпы прироста – более 6 тысяч в день. После показатели начали уменьшаться, что повлекло за собой отмену ограничений, введенных в мае.
Число случаев COVID-19 вновь начало расти в июле, на что также повлияло увеличение количества проводимых тестов – около 1 миллиона в неделю. В стране до конца года отменены все массовые мероприятия, а жителям нужно обязательно носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях.
Кроме того, с 24 сентября масочный режим введен на некоторых городских площадях и пешеходных улицах Мюнхена. Также власти ограничили поездки по стране для жителей из зон риска. Лишь четыре федеральные земли пока не присоединились к новым ограничениям.
Ранее правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели. Помимо того, число участников мероприятий в закрытых помещениях планировалось ограничить до 25, на открытом воздухе – до 50.
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