Европейские страны вводят ограничительные меры из-за распространения COVID-19

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Кабмин Таиланда принял решение продлить до 31 октября режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Ограничения также вводят в других европейских странах из-за распространения COVID-19.

В Таиланде режим ЧП действует с 26 марта, его продлевают шестой раз. "Эпидемиологическая обстановка в мире пока не становится безопаснее. В Таиланде встречаются случаи местного инфицирования от неизвестных источников, в страну возвращается много тайцев и иностранцев из стран с высоким риском заражения, а также группы таиландских граждан собираются на массовые акции протеста", – следует из коммюнике по итогам заседания правительства страны.

Глава Минздрава Чехии Роман Прымула заявлял, что на территории страны с 5 октября будет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Правительство страны намерено ввести режим ЧС на 30 дней. Как отметил Прымула, на две недели закроют школы в районах, где фиксировалось наиболее быстрое распространение вируса.

В свою очередь, правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели. Помимо того, число участников мероприятий в закрытых помещениях ограничат 25, на открытом воздухе – 50.

Власти Эстонии продлили карантинные требования для больных коронавирусом и контактировавших с ними лицами до 31 декабря.

Ранее говорилось, что число умерших из-за коронавируса в мире превысило 1 миллион.