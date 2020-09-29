Режим чрезвычайной ситуации восстановят в Чехии из-за распространения COVID-19

29 сентября, 19:34
Фото: AP Photo/Petr David Josek
Власти Чехии 30 сентября намерены принять решение о восстановлении режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. Правительство рассмотрит предложение от министра здравоохранения Романа Примулы, сообщает "Экспресс газета".
"На среду я назначил внеочередное заседание правительства, на котором мы, по предложению министра здравоохранения Романа Прымулы, должны одобрить введение режима чрезвычайной ситуации", – приводит ТАСС заявление главы кабмина Андрея Бабиша. Он подчеркивает, что эпидемиологическая обстановка на фоне ситуации с COVID-19 вызывает острое беспокойство.
Еще инициативу о введении режима ЧС поддерживает первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. В Праге уверены, что правительство республики проголосует за восстановление режима ЧС. Он, как предполагается, начнет действовать в Чехии сразу же после принятия решения кабинетом министров.
Срок действия режима ЧС определят в соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране.
Так, Чехия ввела масочный режим с сентября.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 33 миллионов случаев заражения, свыше 996 тысяч человек скончались.
Ранее власти европейских стран заявили об очередной вспышке заболеваемости COVID-19.
Начало второй волны коронавируса официально объявили в 10 европейских странах
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