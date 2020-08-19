Чехия вводит масочный режим с сентября

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В Чехии с 1 сентября вводят обязательное ношение защитных масок на лице. Меры, предположительно, продлятся до марта следующего года, пока не завершится сезон гриппа. Об этом заявил глава Минздрава страны Адам Войтех.

Он отметил, что маски необходимо будет носить во всех видах общественного транспорта, а также в ресторанах, парикмахерских, школах, учреждениях и на избирательных участках.

"Использование защитных масок на лице является главным превентивным инструментом для ограничения распространения COVID-19 и дальнейших подобных заболеваний. Подобные меры существуют и в других странах Европы и мира. Мы представляли собой в последнее время исключение, временно отказавшись от этого", – приводит РИА Новости слова Войтеха.

Министр добавил, что такое решение было сформировано мнением ведущих эпидемиологов республики с учетом мирового опыта.

Так, масочный режим обязателен в Чехии с 1 сентября, поскольку именно в этот день порядка 2 миллионов школьников и студентов возобновляют занятия. Общественным транспортом начнут пользоваться больше людей.

В ведомстве также подготовили список тех, кому по определенным причинам можно находиться без масок. К таким людям относятся дети в яслях и детских садах, посетители бассейнов, саун, участники спортивных соревнований. Частично находиться без средств индивидуальной защиты на лице могут школьники во время занятий в классе. Однако уже на другие помещения школы это исключение не распространяется.

Руководитель главного управления гигиены Ярмила Ражова подчеркнула, что маски помогают в борьбе с распространением COVID-19.

"Согласно исследованиям, маски помогают в пять раз снизить перенос заболевания по воздуху, особенно во время разговоров", – подчеркнула Ражова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется повторное введение ограничений. Возможные сообщения на этот счет глава назвал слухами.