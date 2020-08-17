В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ограничения на работу ресторанов и кафе отменили в Свердловской области. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации региона, подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.
В документе значится, что ограничения снимаются для кафе, ресторанов, буфетов, закусочных, санаториев, столовых и баров. Также в регионе теперь разрешены групповые экскурсии (до 20 человек) в учреждениях культуры, могут возобновить работу детские сады, спортивные школы.
Режим самоизоляции для жителей Свердловской области старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 24 августа. Сохраняются масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции.
В России выявили 4 892 новых случая коронавируса, 141 из них в Свердловской области. Всего в стране были зафиксированы 927 745 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за последние сутки составил 0,5%.
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