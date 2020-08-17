Ношение одежды из хлопка может снизить вероятность заражения COVID-19 – ученые

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Хлопковая одежда предотвращает попадание вируса SARS-CoV-2 на кожу и слизистые. К такому мнению пришли ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению специалистов, на хлопковой ткани вирус распадается менее чем за сутки без специальной обработки. Выбор осенней одежды из такого материала может снизить вероятность заражения. Хлопок также является хорошей основой для многоразовых масок, хоть одноразовые и надежнее.

В ходе исследований специалисты поместили новый вирус на восемь разных материалов, среди которых нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющая сталь. Впоследствии за поведением SARS-CoV-2 следили в течение трех недель. Так, на стопроцентном хлопке вирус распался в течение суток.

По мнению ученых, ношение хлопковых масок предотвращает заражение коронавирусом, так как ткань преграждает путь его частиц к коже и дыхательным путям.

"Хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская. Это происходит не столько за счет разрушения вируса, сколько за счет задержания микроскопических капель жидкости, с которыми распространяется вирус", – рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. М. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Исследователи также выяснили, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80 процентов частиц размером менее 300 нанометров и более 90 процентов частиц крупнее.

"Качественная ткань из хлопка – это волокна длиной не менее 20 миллиметров, которые несколько раз скручены вокруг своей оси. Его отличительная особенность в том, что он медленно сохнет, так как обладает высокой гигроскопичностью, а коронавирус, как известно, боится влаги", – отметила заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Ирина Рыбаулина.

Она добавила, что из хлопчатобумажной пряжи производят ситец, сатин, бязь, батист, фланель, байку, вельвет и джинсу. Такое разнообразие увеличивает ассортимент изделий их хлопка для потребителя.

"Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной. Исследовать различные ткани важно: сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего", – поделился ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Кроме этого, Отставнов отметил, что за любыми СИЗ необходим специальный уход, если они являются многоразовыми. В противном случае их необходимо утилизировать.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов заявил, что материал масок должен быть гигиеничен в использовании, удобен в стерилизации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохраняться еще несколько месяцев. В настоящее время ношение масок обязательно в метро, городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и офисах.