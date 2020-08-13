Собянин: москвичи должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора еще несколько месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Планы на осень – нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться. Конечно, все-таки необходимо быть осторожными. Нам придется в ближайшие месяцы, это очевидно, соблюдать те требования, выставленные Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты", – заявил Собянин.

Мэр объяснил, где обязательно наличие маски – это метро, городской транспорт, общепит, торговые предприятия и офисы.

По словам градоначальника, учеба в столичный образовательных заведениях начнется осенью в штатном режиме. То же касается офисов.

В начале августа мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильна уже на протяжении двух месяцев. При этом Собянин отметил высокие объемы тестирования на COVID-19 в российской столице.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что студентам и преподавателям в высших учебных заведениях порекомендуют носить маски на период занятий. Исключения составляют мастер-классы по творческим специальностям и лекции (но только для лектора).

