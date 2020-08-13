Собянин: москвичи должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора еще несколько месяцев

16:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Планы на осень – нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться. Конечно, все-таки необходимо быть осторожными. Нам придется в ближайшие месяцы, это очевидно, соблюдать те требования, выставленные Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты", – заявил Собянин.
Мэр объяснил, где обязательно наличие маски – это метро, городской транспорт, общепит, торговые предприятия и офисы.
По словам градоначальника, учеба в столичный образовательных заведениях начнется осенью в штатном режиме. То же касается офисов.
В начале августа мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильна уже на протяжении двух месяцев. При этом Собянин отметил высокие объемы тестирования на COVID-19 в российской столице.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что студентам и преподавателям в высших учебных заведениях порекомендуют носить маски на период занятий. Исключения составляют мастер-классы по творческим специальностям и лекции (но только для лектора).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: